Laufen : Mit 43 deutsche Spitze

Kandel Kai Merten von der TG Konz läuft auch als 43-Jährige wieder einen flotten Halbmarathon in 1:10:57 Stunden.

Seniorenläufer Kai Merten sorgt auch 2022 für gute Zeiten bei den Über-40-Jährigen. Der 43-Jährige von der TG Konz gewann am vergangenen Sonntag bei der 47. Auflage des Bienwald-Marathons in Kandel in 1:10:57 Stunden die M-40-Altersklassenwertung auf der Halbmarathondistanz. Nach zehn Kilometern (33:11 Minuten) war Merten in der Pfalz sogar noch Kurs zu einer persönlichen Bestzeit. Diese hatte er vor einem halben Jahr in Köln auf 1:09:53 Stunden geschraubt und sich damit an die dritte Stelle der ewigen Masters-Bezirksbestenliste (ab 40 Jahre) gesetzt. Nur Herbert Ehlen (1:08:43 Stunden 1993) und Udo Grimm (1:09:16 Stunden 1997, beide LG Vulkaneifel) waren jemals schneller. In Kandel musste Merten allerdings auf der zweiten Hälfte der 21,1-Kilometer-Distanz etwas federn lassen. Er fiel von sechsten auf den siebten Platz im Gesamteinlauf zurück und verlor knapp eine Minute auf eine weitere Zeit unter 70 Minuten. Trotzdem übernahm der amtierende Rheinlandmeister nach dem Rennen in Kandel zumindest vorläufig die Spitzenposition in der deutschen M-40-Jahresbestenliste.