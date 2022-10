Halbmarathon : Kai Merten will Rheinlandtitel verteidigen

Im vergangenen Jahr sicherte sich Kai Merten von der TG Konz in einem Rennen durch den Nebel den Rheinlandtitel im Halbmarathonlauf, den er am letzten Oktober-Sonntag im IRT bei Föhren verteidigen will. Foto: Holger Teusch

Föhren Bei den Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf am Sonntag (30.10.) im IRT bei Föhren ist wieder eine Doppelsieg für die Läufer aus der Region Trier möglich.

(teu) Fünf Wochen nach seinem dritten Marathon unter 2:30 Stunden in Berlin (2:28:11 Stunden) will Kai Merten zum zweiten Mal Rheinlandmeister im Halbmarathonlauf werden. Der 43-Jährige von der TG Konz geht am Sonntag (30.10.) um 10 Uhr auf der 21,1-Kilometer-Strecke im IRT Föhren als Favorit ins Rennen. An seine Fersen heften dürfte sich Martin Müller vom Ausrichterverein LG Meulenwald Föhren. Gespannt sein darf man, wie Triathlonspezialist Tim Dülfer von der LG Vulkaneifel mithalten kann. Außerhalb eines Triathlons feiert der 28-Jährige sein Debüt auf dieser Laufdistanz.Vor ihrem dritten Halbmarathonrennen in diesem Jahr und dem zweiten Rheinlandtitel steht Tine Hausmann. Die 40-Jährige vom LT Schweich (LTS) verbesserte sich Ende Mai als Dritte über 21,1 Kilometer im Rahmen des Luxemburg-Marathons auf schwierigem Parcours auf 1:28:30 Minuten. Mit dem Gewinn des Halbmarathontitels kann es Hausmann ihrer Vereinskollegin Chiara Bermes gleichtun, die 2022 das Rheinlandmeister-Doppel aus Zehn-Kilometer- und Halbmarathonlauf schaffte. Ihre stärkste Konkurrentin kommt mit Michelle Bauer aus dem eigenen Verein. Nach drei Jahren greift auch die ehemalige Deutsche W-40-Marathon-Vizemeisterin Christina Kappel (TuS Irmenach) wieder ins Wettkampfgeschehen ein.