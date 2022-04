Laufen : Osterlauf-Sieg auf dem Weg in den Urlaub

Obersontheim Gut zwei Wochen nach dem Gewinn der Deutschen Vizemeisterschaft in der Altersklasse M 40 bei der Marathon-DM in Hannover ist Kai Merten bei einem Osterlauf in Baden-Württemberg mit einem Sieg wieder ins Wettkampfgeschehen eingestiegen.

