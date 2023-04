Lauf-Comeback in der Westeifel Nur nicht ans Nichtstun gewöhnen!

Der Neustart des Volkslaufs ist ein weiterer Schritt, die Menschen wieder in Bewegung zu bringen. Mit der Umstellung der Uhren auf Sommerzeit startete bereits die neue Lauftreff-Saison. Doch während der Corona-Zeit hätten sich viele zwar an eine flexible Freizeiteinteilung gewöhnt, hat Peters festgestellt. Feste Trainingstermine in einer Gemeinschaft sind aber wichtig, um nicht nur in Bewegung zu kommen, sondern auch zu bleiben.