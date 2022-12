Silvesterlauf-Titelverteidigerin Katharina Steinruck : Nach Schicksalsmarathon die Nacht durchgetanzt

Katharina Steinruck kehrt als Titelverteidigerin des Sparkassen-Elitelaufs der Frauen zum Bitburger-0,0%-Silvesterlauf nach Trier zurück. Foto: Holger Teusch

Frankfurt/Trier Katharina Steinruck ist die Titelverteidigerin beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier und vor allem eine Kämpferin. Bei den Europameisterschaften in München lief sie trotz Verletzung für das deutsche Gold-Team ins Ziel.

Schon die kleine Katharina war eine Silvesterläuferin! „Ich bin schon bei den Bambini mitgelaufen“, erinnert sich Katharina Steinruck an ihre ersten Laufversuche auf dem Trierer Pflaster. Irgendwann in den 1990er-Jahren stand die Tochter von Katrin Dörre-Heinig und Wolfgang Heinig unter ihrem Mädchennamen auf dem Hauptmarkt an der Startlinie. Anschließend rannte Katrin Dörre-Heinig im Frauenlauf. Immer in der Spitze, aber für einen Silvesterlauf-Sieg reichte es für die Marathon-Olympia-Dritte von 1988 auf der Fünf-Kilometer-Sprintdistanz nie.

Das hat Tochter Katharina 2019 beim Jubiläums-Silvesterlauf nachgeholt. Am 31. Dezember dieses Jahres tritt die mittlerweile 33-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt zur Titelverteidigung an. Inzwischen als Europameisterin im deutschen Team und Olympiateilnehmerin (Tokio 2021). Volksfreund-Mitarbeiter Holger Teusch hat sich mit Katharina Steinruck über die EM in München, Laufanfänge und emotionale Momente einer Sportlerinnen-Karriere unterhalten.

Der Europameisterschafts-Marathon in München:

„Es war eine Stimmung, wie ich sie nicht einmal bei Stadtmarathons empfunden habe. Vielleicht auch, weil man es zwei Jahre wegen Corona nicht hatte“, erzählt Steinruck. Die Silvesterlauf-Gewinnerin lag nach der Hälfte der 42,195-Kilometer-Distanz in der Spitzengruppe, als das Unglück geschah: Im Pulk laufend übersah sie ein Schlagloch und knickte um. In jedem anderen Rennen wäre sie angesichts der Schmerzen wahrscheinlich ausgestiegen. Aber es ging nicht nur um die eigene Platzierung, sondern auch um das Team. Und dann war da das frenetisch anfeuernde Münchener Publikum. „Die Zuschauer waren überall. Es gab keine Stelle, an der ich aussteigen konnte. Das konnte man den Zuschauern nicht antun“, sagt Steinruck. Die „Katha, Katha“-Rufe waren motivierend und frustrierend zugleich. Denn nachdem sie umgeknickt war, konnte Steinruck den Anschluss an die Führungsgruppe nicht mehr halten. Sie fiel zurück, wurde aber trotzdem in 2:32:41 Stunden 15. und trug so ihren Teil zum deutsche n Mannschafts-Gold bei.

Der emotionalste Moment:

Es war ein emotionaler, aber nicht der emotionalste Moment ihrer Karriere. Das war der Berlin-Marathon 2016. „Das war mein Schicksalslauf“, sagt Steinruck. „Das war das Rennen, das darüber entschieden hat, ob ich weitermache oder nicht.“

Nach einer Fußoperation wollte sie 2016 zu den Olympischen Spielen. Beim Qualifikationsrennen in Zürich im April gab es einen extremen Temperatursturz mit Hagel, Schnee und strömenden Regen. Steinruck musste das Rennen unterkühlt abbrechen. Aber sie war ja noch für den EM-Halbmarathon in Amsterdam qualifiziert und brachte sich in Topform. Dann der nächste Schlag: Wegen einer Lebensmittelvergiftung kurz vor dem Rennen konnte sie als 55. bei Weitem nicht ihr Potenzial zeigen.

„Mit fiel es anschließend schwer, mich überhaupt zum Laufen zu motivieren“, erzählt Steinruck. Sie fuhr ins Höhen-Trainingslager nach Davos. „Weil es gebucht und bezahlt war.“ Sie stellte sich an die Startlinie des Berlin-Marathons, weil das Rennen lange geplant war. „Tatsächlich kam die Lust am Laufen erst während des Rennens“, erinnert sie sich. Im Ziel: „Das war Erleichterung und Fassungslosigkeit über die Bestzeit!“ Alle Anspannung löste sich. Von Müdigkeit nach eine Marathon unter 2:30 Stunden (exakt 2:28:34 Stunden) keine Spur: „Wir haben in der Nacht in einem Club fünf Stunden durch getanzt, bis man uns rausgeworfen hat.“

Der erste Wettkampf:

Bis zum Berlin-Marathon, Starts bei Olympischen Spielen und Europameisterschaften war es ein langer Weg. Immer auch von manchen mit dem Klischee abgestempelt: Die Tochter einer Olympia- und WM-Dritten muss doch laufen! Ihre erste Wettkampf-Erinnerung hat sie an den Paderborner Osterlauf. „Ich wollte da laufen, um meinen Schmunzelhasen zu bekommen“, erzählt sie.