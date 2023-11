Corona-Spätfolgen bei Läufern Langer (Lauf-)Weg raus aus Long Covid

Ihren letzten Wettkampf bestritt Steinruck beim Citylauf in Oelde am 10. Juni (zehn Kilometer in 34:08 Minuten). Während der nachfolgenden Trainingslager wurden die Probleme immer größer. „Im Sommer, als alles nicht so lief, stand ich kurz dem Burnout“, sagt sie. „Ich hatte das Gefühl, es arbeitet alles gegen mich.“ Zu Muskelschmerzen und Müdigkeit kamen unter anderem Schlafstörungen und extremes Schwitzen. Die Frau von Geher-Bundestrainer Roland Weigel gab Steinruck zwei Tipps, wie ihr vielleicht geholfen werden könnte. Die Marathonläuferin fuhr quer durch Deutschland, nach Potsdam und Stuttgart, um sich auf den Kopf stellen und spezielle Blutuntersuchungen anstellen zu lassen.