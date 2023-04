Walfried-Heinz-Sportfest in Konz Sonntagsspaziergang fällt aus!

Dank mehr als 500 Meldungen hat die Region Trier mit dem vom Spätsommer in den April vorgezogenen Walfried-Heinz-Sportfest (in Erinnerung an den verstorbenen Ehrenpräsidenten des Leichtathletik-Verbands Rheinland und der TG Konz) wieder eine echte sogenannte Bahneröffnung zum Start der Freiluftsaison. Im Kugelstoßen, Hoch- und Weitsprung müssen wegen des großen Andrangs jeweils vier Startgruppen gebildet werden. Im Vertikalsprung ist der mit 1,95 Metern notierte rheinland-pfälzische Jugend-Hallenmeister Jason Hoffmann (LG Bernkastel-Wittlich) Favorit. Der siebenmalige luxemburgische Weitsprungmeister Nils Liefgen kehrt ebenfalls ins Saar-Mosel-Stadion zurück, wo er vor zwei Jahren 7,19 Meter erzielte. Im Dreisprung steigt Bezirksrekordlerin Lilian Steilen (PST Trier) gegen die zweimalige luxemburgische Meisterin und U-18-Rekordlerin Melody Koffi in die Saison ein.