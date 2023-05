Rheinlandmeisterschaften in Trier Keine DM-Qualifikationschance für Lokalmatador

Der Plan war einfach: Trainingspartner Louis Decker sollte für Theo Knopp am kommenden Samstag (6.5.) bei den Rheinlandmeisterschaften im Trierer Moselstadion (Beginn 10.30 Uhr) über 800 Meter das Tempo vorgeben. Im Visier: Eine Zeit unter 2:06 Minuten, der Norm für die Deutschen Meisterschaften der 15-Jährigen im Juli in Stuttgart. Am Mittwoch erreichte Marc Kowalinski, Trainer von Knopp und Decker beim Ausrichterverein PST Trier, die Nachricht des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR), dass sein Schützling nicht starten darf. Der Grund: Bei den Rheinlandmeisterschaften in Trier sind Frauen und Männer (ab 20 Jahre) sowie U-18-Junioren (Geburtsjahrgänge 2006 und 2007) startberechtigt. Für jüngere Jugendliche ist die Durchlässigkeitsregel, das sogenannte „Hochstarten“, ausdrücklich ausgeschlossen (Ausnahme: Staffeln).