Laufen : Kilometersammeln in der Eifel für alle

Gert Mertens, belgischer Ultralangstreckenläufer bei den Eifelläufern, wertet aus, wie viele Kilometer die Teilenehmer der Winterchallenge der Eifelläufer bis zum 15. März sammeln. Foto: Holger Teusch

Bitburg Die Eifelläufer bieten ihre Winterchallenge nun für alle an. Wer will, kann seine Lauf-Kilometer an Gert Mertens melden, der eine Rangliste erstellt.

(teu) Motiviert bleiben, auch bei nass-kaltem Winterwetter die Laufschuhe zu schnüren, das soll mit der Winterchallenge der Eifelläufer leichter gelingen. Die Aktion, die im vergangenen Jahr aus der Not der Corona-Einschränkungen heraus geboren wurde, ist in diesem Jahr für alle geöffnet.

Alle zwei Wochen können die Teilnehmer ihre während dieser Zeit gesammelten Trainingskilometer per E-Mail an Gert Mertens (mertensgert@hotmail.com) melden. Der in der Eifel lebende belgische Ultralangstreckenläufer erstellt daraus eine Rangliste für den Zeitraum vom 15. Dezember bis zum 15. März kommenden Jahres.