Spendenlauf : Kinder erlaufen fast 4700 Euro für Flutopfer

Trier-Ruwer Vor den Herbstferien liefen die Ruwerer Grundschüler viele Runden, um Geld für die Flutopfer in Ehrang zu sammeln. Jetzt steht das Spendenergebnis fest.

Völlig überwältigt waren Schulleiterin Angela Equart und der Schulelternbeirat der Grundschule Trier-Ruwer: 4682,60 Euro haben die rund 100 Mädchen und Jungen aus dem Trierer Stadtteil Ruwer bei ihrem Spendenlauf vor Herbstferien gesammelt (der TV berichtete). Das Geld soll den Opfern des Juli-Hochwassers in Trier-Ehrang zugute kommen. Am vorletzten Schultag vor dem Herbstferien hatten die Erst- bis Viertklässler auf dem Sportplatz von Ruwer Runden gedreht. Pro Runde bekamen sie von ihren Sponsoren, meist Verwandte, einen bestimmten Betrag, den sie während der schulfreien Zeit einsammelten und nach den Ferien in der Schule ablieferten.