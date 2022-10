Kinderleichtathletik : Endlich auch Neustart für die Jüngsten!

Bernkastel-Kues Der SFG Bernkastel-Kues plant am 19. November erstmals seit 2019 wieder ein Kinderleichtathletik-Sportfest durchzuführen.

Was Wettkämpfe anging, ist der jüngste Leichtathletik-Nachwuchs während der vergangenen mehr als zwei Jahren fast völlig vergessen worden. Sogenannte Kinderleichtathletik-Sportfeste (Kila) mit alternativen statt den bekannten Disziplinen wurden nicht mehr organisiert. Nun macht die traditionsreichste Veranstaltung dieser Art in der Region den Neuanfang. Der SFG Bernkastel-Kues organisiert am 19. November wieder sein seit den 1990er Jahren durchgeführtes Kila-Hallensportfest.

Anmeldungen für das Bernkastel-Kueser Kila-Hallensportfest in der Sporthalle am Schulzentrum sind bis 15. November per E-Mail an waltraud_schwaab@web.de möglich. Für Rückfragen steht Organisationsleiter Wolfgang Baum telefonisch (0160/95518335) zur Verfügung.