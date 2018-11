später lesen Leichtathletik Kinder-Hallensportfest zum Gedenken an Leichtathletiktrainer Teilen

Beckinger-Cup heißt seit vergangenem Jahr das Kinderleichtathletik-Hallensportfest in Schweich. Mit der Namensgebung erinnert der ausrichtende TuS Mosella Schweich an seinen 2017 verstorbenen Leichtathletik-Abteilungsleiter und Trainer Friedbert Beckinger, der die olympische Kernsportart in der aufstrebenden Kleinstadt wieder aufgebaut hat. Von Holger Teusch