Skilanglauf : Klassisch gut! Stölben auf WM-Kurs

Oberstdorf Beim Kontinentalcup in Oberstdorf belegte der Skilangläufer aus Manderscheid den dritten Platz im Sprint und den elften über 20 Kilometer.

Eine Voraussetzung zur Teilnahme an der U-23-Weltmeisterschaft hat Jan Stölben erfüllt, nun wartet der Skilangläufer aus Manderscheid auf die offizielle Nominierung durch den Deutschen Ski-Verband (DSV)! Beim Kontinentalcup (COC) in Oberstdorf hakte der Athlet des SLV Ernstberg als Dritter im Sprint und Elfter über 20 Kilometer einen Teil der WM-Norm ab. Der Berufung ins DSV-Team zu den Welttitelkämpfen der Unter-23-Jährigen vom 28. Januar bis 4. Februar im kanadischen Whistler rückt damit für den 21-Jährigen immer näher.

Nach zwei Weltcup-Einsätzen und seinem Debüt bei der Tour de Ski zum Jahreswechsel, mit denen Stölben nicht ganz zufrieden war, lief es für den Manderscheider auf Kontinentalebene wieder bestens. Und dass, obwohl das gesamte COC-Wochenende in der klassischen (Parallelschritt-)Technik ausgefahren wurde, die Stölben nicht ganz so gut liegt, wie die freie Technik.

Gleich zum Auftakt untermauerte er im Sprint-Prolog über 1,2 Kilometer mit der besten Zeit und mehr als einer Sekunde Vorsprung auf den Italiener Alessandro Chiocchetti seine Ambitionen aufs Finale der besten Sechs. Das erreichte Stölben als Gewinner seines Viertelfinals und dem zweiten Platz in der Vorschlussrunde klar. Der Sieg im Finale ging an den Italiener Simone Dapra vor dem Schweizer Janik Riebli. Stölben war als Drittplatzierter bester Deutscher sowie der U-23-Altersklasse. Es war außerdem seine erste Podestplatzierung im Kontinentalcup.

In guter Verfassung auf der für ihn langen 20-Kilometer-Distanz und dann auch noch in der klassischen Technik präsentierte sich Stölben auch am vergangenen Sonntag im Massenstartrennen. Als Elftplatzierter und Achter der U-23-Junioren erzielte er sein bisher bestes Resultat in dieser Disziplin.

Das kommende Wochenende wird der einzige rheinland-pfälzische Skilangläufer im Nationaldress voraussichtlich für einen Trainingsblock nutzen. Denn das anvisierte Deutschlandpokal-Rennen in Oberhof wird wegen Schneemangels voraussichtlich in der Skihalle stattfinden. Möglich erscheint noch eine Teilnahme am Sprint-Weltcup am 21. Januar im italienischen Livigno. Doch bereits am Tag darauf will er mit der U-23-Nationalmannschaft im Flieger nach Kanada sitzen.