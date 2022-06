Pfingstlauf im Hunsrück : Kleinicher Pfingstkronenlauf mit Hunsrück-Laufserie

Kleinich (teu) Noch bis Pfingstsonntag (5.6.), 18 Uhr, werden Online-Anmeldungen für den zwölften Pfingstkronenlauf des TuS Kleinich angenommen. Nachmeldungen sind noch am Wettkampftag bis 9.15 Uhr möglich.

Nur 16 Stunden nachdem die Online-Anmeldung geschlossen wird, am Pfingstmontag (6.6.) um 10 Uhr, werden an der Hirtenfeldhalle am Kleinicher Ortseingang die Läufer auf die fünf und zehn Kilometer langen Strecken geschickt. Gelaufen wird weitgehend durch die Waldgebiete südlich des Orts. Die Kleinicher Veranstaltung zählt zur Hunsrück-Laufserie, die neun Rennen in der Region umfasst. Der Pfingstkronenlauf findet im Rahmen des dreitägigen Pfingstsportfests statt.