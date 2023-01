Silvesterlauf : Klosterhalfen verbessert deutschen Rekord

Trier Die zweimalige Trierer Silvesterlauf-Gewinnerin läuft in Barcelona 5 Kilometer in 14:52 Minuten.

Konstanze Klosterhalfen hat sich am letzten Tag des alten Jahres ihren elften nationalen Rekord gesichert. Die 25-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen, die 2016 und 2017 den Trierer Silvesterlauf gewann, schraubte die deutsche Bestmarke im 5-Kilometer-Straßenlauf in Barcelona auf 14:52 Minuten. Beim „Cursa dels Nassos“, übersetzt „Lauf der Nasen“, musste sich „Koko“ nur Ejgayehu Taye geschlagen geben. Die Äthiopierin verpasste in 14:21 Minuten ihren eigenen Weltrekord nur um zwei Sekunden.