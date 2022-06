Leichtathletik : „Mini“ wirklich mini, aber mit guten Zeiten

Louis Decker vom Post-Sportverein Trier verbesserte sich beim Mini-Internationalen in Koblenz über 3000 Meter um rund 20 Sekunden und kam im Alleingang bis auf acht Sekunden an die U-18-DM-Norm heran. Foto: Holger Teusch

Koblenz Mit 127 gab es nur noch einen Bruchteil der Starts früherer Jahre beim Mini-Internationalen in Koblenz. Für die Läufer der Region Trier lohnte sich die Reise trotzdem.

Zumindest Sophie Junk ließ am Mittwochabend den Glanz vergangener Jahre beim Mini-Internationalen in Koblenz kurz aufblitzen. Kurz, denn nach 11,63 Sekunden war die aus Konz stammende und für die LG Rhein-Wied stammende U-23-Vizeeuropameister über 100 Meter schon im Ziel.

Jahrzehntelang pilgerten Läufer aus ganz Deutschland und darüber hinaus zum „Mini“, dem kleinen Nachfolger des legendären Internationalen Abendsportfestes, auf den Koblenzer Oberwerth, um in großen Starterfeldern gute Zeiten zu erzielten. Noch 2012 lief der heutige Mittelstreckentrainer des Post-Sportvereins Trier (PST) Marc Kowalinski 14:14,95 Minuten über 5000 Meter und belegte im schnellsten von sechs Zwölfeinhalb-Runden-Rennen den zwölften (!) Platz. Der Gewinner des (einzigen) 5000er wäre mit seinen 15:47,21 Minuten vor zehn Jahren im F-Lauf im vorderen Mittelfeld gelandet.

Doch obwohl es mit 127 Starts nur noch knapp ein Viertel so viele gab, wie beispielsweise 2012, auch in den kleinen Starterfeldern erzielten die Läufer der Region Trier gute Zeiten. Allen voran die U-16-Staffel des PST über 4 x 100 Meter. Marlene Moll, Hannah Stohmann, Greta Sonnenberg und Hannah Schwind erfüllten mit 51,06 Sekunden die Norm für die Deutschen Meisterschaften der Unter-16-Jährigen (51,50).

In der nächsthöheren Altersklasse (U 18) konnte Louis Decker im 3000-Meter-Alleingang die für die nationalen Titelkämpfe geforderten 9:10,20 Minuten zwar nicht erreichen, verbesserte sich aber um fast 20 Sekunden auf 9:18,74 Minuten. Ebenfalls stark: 18:23,24 Minuten von Deckers PST-Vereinskameradin Judith Pink über 5000 Meter. Damit gehört die 23-Jährige zu den bisher besten 25 Läuferinnen der Region.

Nur um wenige Hundertstelsekunden an der U-18-DM-Norm vorbei sprintete über 100 Meter (11,42 Sekunden, Norm: 11,30) und mit neuer 200-Meter-Bestzeit von 23,09 Sekunden (Norm: 23,00) Albrecht Hamisch von der TG Konz. Im Bereich ihrer persönlichen Rekorde und damit auch nah dran ans DM-Ticket liefen die PST-Nachwuchsmittelstreckler Jan Rinnenburger (1:59,98 Minuten), Matusen Kumarathas (2:00,45) und Philipp Adam (2:00,64). Knapp hinter ihrer zwei Jahre älteren Schwester Julie, die in 2:34,57 Minuten ihre persönliche 800-Meter-Bestzeit um eine Hundertstelsekunde verfehlte, lief Emie Vandenbussche von der TG Konz mit 2:35,83 Minuten an die vierte Stelle der ewigen Bezirksbestenliste der Elfjährigen.