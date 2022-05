Leichtathletik : Konzer kann über Konz zur DM

So wie cvor zwei Wochen bei den Rheinlandmeisterschaften würde Nachwuchssprinter Albrecht Hamisch von der TG Konz beim Landesmeisterschafts-Heimspiel im Saar-Mosel-Stadion gerne wieder über eine Bestzeit jubeln. Foto: Holger Teusch

Konz Die TG Konz richtet am Sonntag (29.5.) im Saar-Mosel-Stadion die rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften mit 700 Meldungen aus 70 Vereinen aus.

Auf dem Weg zu den Deutschen Jugendmeisterschaften sind die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Konz am letzten Mai-Sonntag (29.5., ab 10.30 Uhr) für einige Nachwuchsleichtathleten der Region ein entscheidendes Etappenziel. Für die besten Läufer der TG Konz (TGK) könnte der Auftritt im heimischen Saar-Mosel-Stadion zum DM-Sprungbrett werden.

Die 800 Meter bei der Jugend-DM ins Visier nehmen kann auch Matusen Kumarathas vom PST Trier. Der 17-Jährige steigerte sich bei den Verbandsmeisterschaften auf 2:00,65 Minuten. Die U-18-DM-Norm liegt bei 1:59,00 Minuten. Primär um den Rheinland-Pfalz-Meistertitel dürfte es für den zuletzt etwa gleich schnellen, aber zwei Jahre älteren Lokalmatador Jan Keller (TGK) gehen (U-20-Norm: 1:56,70). Über eine Stadionrunde ist das DM-Ticket (Norm: 50,50 Sekunden) auch für Matthias Simon in Reichweite. Über 400 Meter dürfte es zum Duell zwischen dem 18-Jährigen von der LG Bernkastel-Wittlich (BW/Bestzeit: 50,83 Sekunden) und Sebastian Renner (Edenkoben/50,53) kommen.

Bei den 15 Jahre alten Mädchen darf man auf den nächsten Auftritt von Elenor Servatius gespannt sein. In allen vier gemeldeten Disziplinen (100 Meter, 300 Meter, 80 Meter Hürden, Speerwurf) steht die bereits mehrfach für die U-16-DM qualifizierte Athletin des Athletic-Teams Wittlichs an erster Stelle der Meldeliste. Das gilt im Hochsprung für Hannah Schwind (PST), einer weiteren Sportlerin des in der Region Trier leistungsstarken Jahrgangs 2007.