Deutsche U-23-Meisterschaften : Konzerin Sophia Junk als deutsche U-23-Meisterin zur Junioren-EM

Wetzlar Sophia Junk hat mit ihrem ersten nationalen U-23-Titel so gut wie sicher das Ticket zu den Junioren-Europameisterschaften gelöst.

Die aus Konz-Oberemmel stammende 20-Jährige lief im hessischen Wetzlar am Sonntag souverän zum deutschen U-23-Titel. Den Vorlauf über 200 Meter gewann die seit 2015 für die LG Rhein-Wied startende Sprinterin locker in 23,83 Sekunden. Im Finale konnte sich Junk ähnlich souverän in 23,55 Sekunden gegen Corinna Schwab (Regensburg/23,86) und die Wattenscheiderin Synthia Oguama (23,95) durchsetzen. Dafür, dass sie das erste Mal in dieser Saison Vor- und Endlauf an einem Tag absolvieren musste, sei die Zeit sehr hoch einzuschätzen, sagte Junk anschließend im Interview. Exakt zwei Wochen zuvor hatte sie die U-23-EM-Norm von 23,45 Sekunden exakt erfüllt. Bei den kontinentalen U-23-Titelkämpfen vom 11. bis 14. Juli im schwedischen Gävle ist das Finale ihr Ziel. Medaillenchancen darf sich Junk mit der deutschen 4 x 100-Meter-Staffel ausrechnen.