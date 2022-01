Leichtathletik : Für 20 Stunden Deutschlands schnellste Sprinterin

Die aus Konz stammende und für die LG Rhein-Wied startende Sophia Junk startete so schnell wie noch nie über 60 Meter in die Hallensaison. Foto: privat

Sindelfingen Die aus Konz stammende Sophia Junk startete beim internationalen Leichtathletik-Sportfest in Sindelfingen über 60 Meter und 200 Meter pfeilschnell in die Hallensaison.

So schnell wie noch nie ist Sophie Junk in die Hallensaison eingestiegen. Am vergangenen Samstag gewann die aus Konz stammende 22-Jährige beim internationalen Hallenmeeting in Sindelfingen sowohl über 60 Meter als auch über 200 Meter. Auf der kurzen Sprintgeraden blieb sie in 7,38 Sekunden (Vorlauf: 7,40) nur zwei Hundertstelsekunden über ihrer Anfang Februar 2021 aufgestellten persönlichen Bestzeit. Auf der 200-Meter-Hallenrunde lag Junk mit 23,78 Sekunden fast eine Sekunde vor Elisa Lechleitner (Ludwigsburg/24,70).