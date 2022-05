Deutsche Meisterschaft : Krank in Kenia: Fitwi startet nicht bei DM

Gerolstein/Pliezhausen Nach Nils Voigt muss mit Samuel Fitwi bereits der zweite Favorit auf den nationalen 10 000-Meter-Titel krankheitsbedingt absagen. 41 Jahre alte Sabrina Mockenhaupt-Gregor treibt die jungen Läuferinnen vor sich her.

Die Norm für die Europameisterschaften hat Samuel Fitwi in der Tasche, doch auf seinen ersten nationalen Titel auf der Bahn muss der 26-Jährige von der LG Vulkaneifel noch ein bisschen warten. Der deutsche Crosslaufmeister von 2020 kehrte mit einer Infektion, nicht mit Covid-19, wie Trainer Yannik Duppich betont, aus dem Höhentrainingslager in Kenia zurück nach Gerolstein. Ein Start bei den Deutschen 10 000-Meter-Meisterschaften in Pliezhausen an diesem Samstag (7.5.) ist damit vom Tisch.

Als schnellster deutscher 10 000-Meter-Läufer 2021 (27:49,04 Minuten) hat Voigt bereits die Norm für die Europameisterschaften erfüllt. Allerdings gelten Vorjahresleistungen nur zweitrangig bei der EM-Nominierung. Bleibt nur ein DM-Teilnehmer in Pliezhausen unter den geforderten 28:15,00 Minuten ist das deutsche Kontingent von drei Startern erschöpft und Voigt raus. Denn Fitwi hat Anfang April im portugiesischen Faro mit persönlicher Bestzeit von 28:08,83 Minuten die Norm abgehakt und führt die deutschen Jahresbestenliste an. Außerdem hat der Dortmunder Mohamed Mohumed mit 28:13,83 Minuten bereits die erste EM-Qualifikationshürde genommen. Das Duo hat deshalb die besseren Karten, im August im Münchener Olympiastadion über 25 Stadionrunden mit um den Kontinentaltitel zu kämpfen.

Wobei der Deutsche 5000-Meter-Meister aus dem Ruhrgebiet eher zur halben Distanz tendiert und bei der 10 000-Meter-DM nicht antritt. In die Favoritenrolle rückt dadurch Homiyu Tesfaye. 2013 gewann der Sportler des TSV Pfungstadt als erst dritter Deutscher überhaupt den Trierer Silvesterlauf. Anschließend lief er deutschen Hallenrekord über 1500 Meter, konnte in den Folgejahren die großen in ihn gesetzten Hoffnungen aber nicht erfüllen. Am Karsamstag meldete sich Tesfaye mit dem Zehn-Kilometer-Sieg beim Paderborner Osterlauf in 28:15 Minuten zurück. Er trifft unter anderem auf den Regensburger Simon Boch, der 2021 eine Sekunde langsamer als Fitwi (28:00 Minuten) zweitschnellster Deutscher über zehn Kilometer war.