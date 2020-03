Deutsche Crosslaufmeisterschaft : Krankenhaus statt Meisterfeier

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel gewann als erster Läufeer der Region Trier den deutschen Crosslaufmeistertitel auf der Männer-Langstrecke. Foto: Holger Teusch

Sindelfingen Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel gewinnt als erster Läufer aus der Region Trier einen Einzeltitel bei Deutschen Crosslaufmeisterschaften auf der Männer-Langstrecke - und muss danach mit sieben Stichen genäht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Sindelfingen (teu) Samuel Fitwi Sibhatu kann weiterhin lachen: „Siegerehrung, Dopingkontrolle, Krankenhaus, das war meine Siegesfeier“, scherzte der 24-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV) am Samstagabend am Telefon, als er das Krankenhaus in Sindelfingen verließ. Das ist am Samstagabend gegen 21 Uhr. Etwa vier Stunden zuvor war Fitwi Deutscher Crosslaufmeister auf der Männer-Langstrecke geworden - als erster Läufer aus der Region Trier und zweiter eines rheinland-pfälzischen Vereins überhaupt (sein Vorgänger war 1983 und 1984 Hans-Jürgen Orthmann vom VfL Wehbach im Westerwald).

Ein Sieg souverän, aber am Ende schmerzhaft. Ganz links im Läuferfeld startend hielt sich Fitwi zu Beginn des Rennens über 9900 Meter zunächst zurück. „Am Anfang war es nicht schnell. Vielleicht 3:30 Minuten pro Kilometer. Nach drei Runden habe ich mich entschieden Gas zu geben“, erzählt er. Von da konnte keiner Fitwi folgen. Der ehemals aus Eritrea geflüchtete junge Mann, der seit 2018 einen deutschen Pass hat, schien über den tiefen Morast des Badezentrums Sindelfingen zu schweben. „Die Bedingungen waren in Sindelfingen ähnlich wie bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. In Laubach war es Wasser, hier war Schlamm“, vergleicht Fitwi das Geläuf der DM mit dem der Landesmeisterschaften am 1. März.

Als er nach knapp zehn Kilometern in 32:34 Minuten winkend das Ziel erreicht, muss Fitwi noch gut eine Minute warten, bis Simon Boch (33:39) und Maximilian Zeus (33:44, beide LG Telis Finanz Regensburg) im Endspurt die beiden restlichen Medaillen unter sich aufteilten. Der Vizemeister hatte vier Stunden vorher bereits das Mittelstreckenrennen gewonnen.

Erst im Ziel erkannte Fitwi, wie groß seine Verletzungen waren. Er habe während der zweiten der 1,1 Kilometer langen Runden nur gemerkt, dass jemand ausgerutschte und ihm am linken Fuß berührte, erzählt er. Nun sah er, dass sein Rennschuh kaputt war und er außer am Fuß noch am Knie eine Wunde hatte. Also Siegerehrung, Dopingkontrolle und dann ins Krankenhaus, wo der Deutsche Meister fast viermal so lange bis zu seiner Behandlung warten musste, wie das rennen gedauert hatte. Die Verletzung am Knie wurde mit sieben Stichen genäht. Die am Fuß ebenfalls.

„Ich mache jetzt drei bis vier Tage Pause und dann mal sehen“, bleibt Fitwi aber gelassen. Trainer Yannik Duppich, der aus den USA das Rennen verfolgte, hofft, dass sein Schützling am kommenden Wochenende im niederländischen Bunssum wieder starten kann. Mitte April geht es dann dann in die USA zum Trainingslager und am 8. Mai zu 10 000-Meter-Rennen nach Stanford. Dort soll für den Rheinland-Pfalz.-Rekordler nach der über die Halbmarathondistanz auch die Norm über die 25 Stadionrunden fallen.