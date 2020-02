Leichtathletik : Kratzen am Bezirksrekord

Luxemburg Das international besetzte CMCM-Indoor-Meeting in der Großraumhalle Coque in Luxemburg kratze Nicolas Fusenig am ersten Februar-Samstag an seinem eigenen Bezirksrekord über 60 Meter Hürden.

Der 20-Jährige vom Post-Sportverein Trier blieb im Vorlauf in 8,73 Sekunden nur knapp über seiner Bestmarke von 8,70 Sekunden. Im Finale belegte er nur wenig langsamer (8,75 Sekunden) hinter Niederländern, Franzosen, Belgiern und Luxemburgern den sechsten Platz.