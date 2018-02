später lesen Leichtathletik Krause steigert sich bei zweitem Hallenrennen Teilen

Das Höhentrainingslager in Kenia zeigt bei Gesa Krause Wirkung. Nachdem die 25-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier bei ihrem ersten Hallenrennen Anfang Februar in Karlsruhe in 4:19,34 Minuten über 1500 Meter noch nicht in den Bereich der Hallen-WM-Norm (4:11,00) gelaufen war, steigerte sich die Hindernislauf-Europameisterin nun im französischen Liévin um sieben Sekunden.