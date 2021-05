Leichtathletik : Kühler Wettkampfstart für Sprinter und Springer

Saarbrücken/Neuwied Trotzdem persönliche Bestleistungen für die PST-Nachwuchsleichtathleten Maren Schumacher und Lilian Steilen beim Qualifikationssportfest in Saarbrücken.

In Saarbrücken schrammte Maren Schumacher vom Post-Sportverein Trier (PST) in 12,59 Sekunden nur eine Zehntel an ihrer persönlichen Bestzeit vorbei. Die ebenfalls noch der Jugendklasse angehörende Lilian Steilen erzielte 13,32 Sekunden. Die noch der Altersklasse U 18 angehörende Jule Schulten 13,67 Sekunden. Herausragend: 13,19 Sekunden über 100 Meter der und 1,52 Metern im Hochsprung der 14-jährigen Hannah Schwind (alle PST).

Bei den Männern legte Hürdenspezialist Nicolas Fusenig über 100 Meter in 11,44 Sekunden und 200 Meter in 23,54 Sekunden in Saarbrücken die ersten Sprintresultate des Jahres für den Bezirk Trier vor. Knapp 150 Kilometer weiter nordöstlich war Florian Raadts von der LG Bernkastel-Wittlich auf der Sprintgeraden in 11,45 Sekunden (Vorlauf: 11,40 Sekunden) praktisch exakt so schnell, wie der 21-Jährige vom PST.