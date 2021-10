Schleiden : Kuriose Cross-DM kostet Medaillen

Schleiden Meisterschaftsrennen lassen sich nicht planen. Aber was Jens Roth und Robin Blatt bei der Crossduathlon-DM in Schleiden aus dem Rennen geworfen hat, war ungewöhnlich.

Es wird nichts daraus, dass Jens Roth im kommenden Jahr als amtierender Deutscher Meister bei der Heim-DM in Trier aufläuft. Mit einem irreparablen Reifenschaden musste der 33-Jährige von Tri Post Trier am vergangenen Samstag das Rennen um die nationale Meisterschaft im Crossduathlon in Schleiden in der Nordeifel vorzeitig beenden. Roth schlitzte sich an zweiter Position hinter dem späteren Vizemeister Jonas Hoffmann (Trifinish Münster) liegend den Hinterradreifen seine Mountainbikes auf. „Ich war gerade die Lücke zu Jonas am schließen und Mathias (Anmerkung: der spätere Titelträger Mathias Frohn) hatte ich noch gut auf Distanz“, erzählt Roth. Der Schaden war allerdings so groß, dass Roth in nicht mehr beheben konnte.