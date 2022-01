Leichtathletik : Kurz, schnell, mit Staffel und gegen Deutschen Meister

Ludwigshafen Bei den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Frauen und Männer findet man Läufer aus der Region Trier nicht wie sonst üblich auf den langen Strecken.

Wenn Hallenwettkampf, dann kurz und schnell. Das scheint bei den Landesmeisterschafen der Frauen und Männer am Samstag (22. Januar) in Ludwigshafen das Motto bei den Teilnehmern aus der Region Trier. Wurden in früheren Jahren die Medaillen auf den langen Strecken gewonnen, sind 1500 Meter und 3000 Meter (die längsten Meisterschaftsdistanzen in der Halle) diesmal verwaist. Was einer gewissen Logik entspricht. Denn wenn für viele Sportler die Landesmeisterschaften schon die einzige Startgelegenheit in der warmen Leichtathletikhalle sind, dann nutzen sie das für einen Schnelligkeitstest. Im an der Mosel, in Eifel und Hunsrück üblichen Freiluft-Lauftraining ist das bei nass-kalten Bedingungen sonst verletzungsträchtig.