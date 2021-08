Leichtathletik : 100 Starter über 100 Meter

Konz Somalischer Rekordler Ilyas Yonis Osman hat für das Walfried-Heinz-Memorial gemeldet. Insgesamt mehr als 600 Meldungen für Konzer Sportfest.

Der verstorbene Ehrenpräsident Walfried Heinz würde zufrieden sein mit seinen Nachfolgern in der Leichtathletik-Abteilung der TG Konz. Mehr als 600 Meldungen liegen für das Sommersportfest zum Gedenken an den langjährigen Vereins- und Verbandsvorsitzenden (des Leichtathletik-Verbands Rheinland) am kommenden Samstag (21. August, ab 13.30 Uhr) vor. Bereits bei der zweiten Auflage hat das Team um Organisationsleiter Andreas Strupp das Wettkampfangebot etabliert. Mit Ilyas Yonis Osman hat sich sogar ein nationaler Rekordler angesagt. Der 22-Jährige wird seit dem Frühjahr bei Weltverband World Athletics (früher IAAF) mit 13:42 Minuten und 28:03 Minuten als Rekordhalter Somalias im Fünf- und Zehn-Kilometer-Straßenlauf. Osman lebt als Asylbewerber allerdings seit 2015 in Wiesbaden und wartet auf die Einbürgerung in Deutschland. In Konz möchte der mit 3.40,52 Minuten notierte Trainingspartner des Deutschen Fünf-Kilometer-Rekordlers Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel über 1500 Meter starten.