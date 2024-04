Benefizaktion 20 Jahre Hospizlauf - aber wieder nur virtuell

(teu) Großes Bedauern in der regionalen Laufszene: Nachdem der Hospizlauf entlang der Mosel von Koblenz nach Trier im vergangenen Jahr nach der Corona-Pause ein stimmungsvolles Wiedersehen auf der Originalstrecke gab, wird der größte Benefizlauf der Region mit zeitweise 1000 Teilnehmern und bis zu 45.000 Euro Spendensumme zugunsten der Hospiz-Initiativen der Region 20 Jahre nach der Premiere wieder nur virtuell stattfinden. Als Grund nannte Ralf Haas vom Organisationsteam versicherungstechnische Probleme. Deren Klärung, die organisatorische wie rechtliche Neuaufstellung wolle man in Ruhe angehen. „Die Sicherheit der Läufer lag und liegt uns am Herzen“, sagt Haas. Der TV wird nachhaken, warum im Detail der Hospizlauf dieses Jahr nur virtuell stattfinden kann, wie die virtuelle Variante funktionieren soll und warum das Organisationsteam alles daran setzte, damit es mit dem Spendenlauf weitergeht.