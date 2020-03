Läufercup : 2019 sah den schnellsten Läufercup seit Jahren

Bitburg Die Gewinner des Bitburger 0,0% Läufercups 2019 waren Altbekannte, musste aber so schnell laufen, wie lange nicht mehr.

Auch ohne die für vergangenen Samstag geplante, aber bereits frühzeitig wegen der Corona-Pandemie abgesagte Siegerehrung des Bitburger 0,0% Läufercups dürfen sich die Besten der erfolgreichsten Laufserie der Region auf ihre Auszeichnungen für gute Leistungen im Jahr 2019 freuen. Und wer bei der 26. Auflage in der Gesamtwertung vorne mit dabei sein wollte und nun seinen Preis per Post erhält, musste mindestens sechs der maximal zehn angebotenen Läufe so schnell rennen, wie lange schon nicht mehr. Mimi Königs von luxemburgischen Club Celtic Diekirch lief im Schnitt die Zehn-Kilometer-Distanz in 37:46 Minuten. Zuletzt war Linda Betzler aus Igel 2014 als Siegerin schneller (37:19). Alexander Bock vom LC Rehlingen konnte nur dank der Durchschnittszeit von 32:22 Minuten seinen ehemaligen Vereinskameraden Andreas Theobald vom PST Trier (32:35) und Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren (32:48) auf Distanz halten. Schneller war zuletzt Bock selbst bei seinem ersten von nun vier Bit-Cup-Siegen im Jahr 2015 mit 31:47 Minuten.

Bei den Teilnehmerzahlen gab es 2019 keine große Änderungen. Knapp 7000 Läufer nahmen an den zehn Veranstaltungen teil. Mehr als die Hälfte (3741) an den Wertungsrennen über zehn Kilometer. Die Mindestzahl von sechs Rennen erreichten 133 Ausdauersportler. 18 davon waren sogar jedes Mal dabei.

Ursprünglich sollte die 27. Auflage am 21. März mit dem Schweicher Fährturmlauf starten. Dieser wurde wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt und auf den 4. Oktober verschoben. Der Teba-Radweglauf in Hermeskeil wird ebenfalls nicht am geplanten 25. April stattfinden. Was die übrigen Cup-Veranstaltungen in Mülheim/Mosel (18. April), Mertesdorf (9. Mai), Oberweis (12. Juni), Gerolstein (20. Juni), Bitburg (13. September), Pronsfeld (26. September), Föhren (18. Oktober) und Langsur (14. November) betrifft, stehen Entscheidungen noch aus.