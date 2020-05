Absage Deulux-Lauf : Richtungsweisende Lauf-Absage

Langsur Mit dem Deulux-Lauf in Langsur ist die erste Herbst-Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Hermann Barten wurde kalt erwischt. Mit der Absage des Deulux-Laufs, zumal mehr als ein halbes Jahr vor der für den 14. November geplanten Veranstaltung, hatte der 63-Jährige aus Breit im Hunsrück, der als einer von fünf Läufern an bisher allen 28. Zehn-Kilometer-Rennen in Langsur teilgenommen hat, nicht gerechnet. „Es wird mir etwas fehlen dieses Jahr am zweiten November-Wochenende“, ist sich Barten sicher, dass es ein etwas wehmütiger 14. November wird. Gleichzeitig blickt er zuversichtlich in die Zukunft: „Dann dauert es halt ein Jahr länger, bis ich meinen 30. Deulux-Lauf mache. Aber ich will auf jeden Fall dabei bleiben.“