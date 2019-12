Trier Pater Aloys Hülskamp und Zehnkämpfer Frank Busemann, Katharina Barley und Triers Karnevalsprinz, Prominente aus Sport, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft laufen beim Trierer Silvesterlauf-Jubiläum für 30 karitative Zwecke.

Vor den Assen kommt die Prominenz! Beim 30. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier laufen am 31. Dezember (12.45 Uhr bis 17 Uhr) auf dem Trierer Hauptmarkt nicht nur aktuelle, sondern auch ehemalige Spitzensportler zusammen mit Größen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Der VIP-Spendenlauf ist die große Aktion des Silvesterlauf-Ausrichtervereins zum Jubiläum. Beim 30. Silvesterlauf werden 30 soziale Einrichtungen aus Stadt und Region Trier von den Spenden profitieren, die der Silvesterlauf-Verein bei 30 Unternehmen einsammeln will. Zwei Firmen fehlen kurz vor Weihnachten noch!