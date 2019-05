Brüderkrankenhaus gewinnt Mannschaftswertung : 3872 Finisher – Trierer Firmenlauf ist der Größte! (Fotos)

Mit 3872 Teilnehmern kamen beim sechsten Bitburger 0,0% Firmenlauf in Trier so viele Läufer ins Ziel wie bisher noch nie bei einer Laufveranstaltung in der Region Trier. Foto: Holger Teusch

Trier So viele Menschen wie noch nie rannten am Mittwochabend durch Trier. Beim Bitburger 0,0% Firmenlauf erreichten 3872 Läufer das Ziel in der Arena Trier. Mittendrin die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause. Die schnellsten waren aber Lotta Schlund und Andreas Theobald.

Lotta Schlund (Beratungsstelle Papillon) und Andreas Theobald (Wasserschifffahrtsamt Trier) heißen die Sieger des sechsten Bitburger 0,0% Firmenlaufs in Trier. Die Läuferin vom PST Trier siegte am Mittwochabend über 5,2 Kilometer in 18:18 Minuten vor Sara Bund (Isstas + Thees/19:14) und Katrin Friedrich, die zeitgleich mit ihrer Kollegin Mona Reuter von der Integrierten Gesamtschule Trier nach 19:54 Minuten das Ziel erreichte. Mittendrin im riesigen Läuferpulk genoss Hindernislauf-Doppel-Europameisterin Gesa Krause als Zehntplatzierte in 21:03 Minuten den Lauf an Porta Nigra und Dom vorbei.

Wie bei den Frauen sah es bei den Männern lange Zeit nach einem Sieg von Martin Müller (Brüderkrankenhaus Trier = BKT) aus. Erst kurz vor dem Zieleinlauf in die Arena Trier spurtete Theobald an Müller vorbei und siegte in 16:14 Minuten (Müller: 16:16). Dritter wurde der für das Fliesenzentrum startende Saarländer Florian Lauck (16:25).

In den Mannschaftswertungen setzten sich bei den Männern Gerüstbau Trappen unter anderem mit dem ehemaligen belgischen Vizemeister Roger Königs gegen BKT und Ideal Standard durch. Bei den Frauen freuten sich die Studentinnen der Hochschule Trier über den Sieg, während sich in der Mixed-Wertung das BKT durchsetzte.