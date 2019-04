später lesen Osterlauf 41. Osterlauf in Grevenmacher Teilen

Der Osterlauf in Paderborn ist der älteste deutsche Straßenlauf, der in Grevenmacher einer der traditionsreichsten in Luxemburg. Zum 41. Mal fällt am Ostermontag (22. April) bereits der Startschuss. Von Holger Teusch