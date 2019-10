Leichtathletik : 44. Mosel-Crosslauf-Serie startet mit Neuerungen

Breit Bei der am Samstag zum 44. Mal startenden Mosel-Serie gibt es erstmals goldene Startnummern für die Führenden der Veranstaltungsreihe und einen Wanderpokal für das ausdauerndste Nachwuchsteam.

257 Teilnehmer, exakt einer mehr, als vor einem Jahr ins Ziel kamen, stehen in der Voranmeldeliste des Crosslaufs in Breit. Im Hunsrück startet am Samstag (26. Oktober) die 44. Mosel-Crosslauf-Serie als eine der ältesten Serienveranstaltungen in Deutschland. Der Wertungsmodus hat sich seit 1976 nicht geändert: Aus den besten drei von maximal vier Rennen in Breit (26. Oktober), Wittlich (30. November), Gladbach (7. Dezember) und Wintrich (18. Januar) wird die Rangliste erstellt.