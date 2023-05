Trierer Firmenlauf Jetzt sind 5000 Läufer im Blick

Kaum sind die letzten Spuren des Bitburger 0,0%-Firmenlaufs in Trier beseitigt, stehen Hans Tilly und Berthold Mertes vom Ausrichterverein Silvesterlauf Trier bereits wieder auf der Marathon-Messe einer noch größeren Veranstaltung und machen Werbung für die übrigen Veranstaltungen, die ihr Klub in diesem Jahr noch plant. 4126 Läufer, die am am Mittwochabend bei der bisher größten Laufveranstaltung im ehemaligen Regierungsbezirk Trier ins Ziel kamen, geben Rückenwind. Aber beim ING Night Marathon Luxembourg werden am heutigen Samstag (20.5., ab 18 Uhr) sogar etwa dreimal so viele Teilnehmer erwartet.