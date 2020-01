Spendenlauf : Mehr als 600 Läufer sammeln 9000 Euro für Nick (Bilder)

607 Menschen beteiligten sich in Bernkastel-Kues am Benefizlauf für den an Krebs erkranken Gymnasiasten Nick aus Trittenheim. Foto: Holger Teusch

Bernkastel-Kues Große Solidarität in Bernkastel-Kues mit dem am Krebs erkrankten Nick Heinsdorf: 607 Läufer, Walker und Spaziergänger nahmen am letzten Januar-Sonntag vier mögliche Strecken von fünf bis fünfzehn Kilometer beim Spendenlauf für den Gymnasiasten in Angriff.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch