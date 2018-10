90-Kilometer-Lauf zusammen mit und für Kindern und Jugendlichen

Zum dritten Mal organisierten die Evangelische Erziehungshilfe Veldenz gemeinsam mit dem Jugendhof Martin Luther King und dem Verein Vulkanläufer den Etappenlauf über den Ausoniusweg von Bingen nach Veldenz. Von Holger Teusch

Mehr als 100 Kinder und Jugendliche bewältigten gemeinsam mit Erwachsenen unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs - starke Kinder braucht das Land“ die in 14 Einzelabschnitte aufgeteilten knapp 90 Kilometer. Dabei bewältigten die Teilnehmer einzelne der zwischen drei und acht Kilometer langen Abschnitte um auf die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschriebenen Rechte der Heranwachsenden aufmerksam zu machen. Zur Schlussetappe vom Monzelfelder Ortsteil Annenberg durchs Hinterbachtal trafen sich alle noch einmal auf der weitestgehend bergab führenden Strecke. Start war am vergangenen Sonntag kurz vor sechs Uhr am römischen Meilenstein bei der Burg Klopp in Bingen. In der Abenddämmerung wurde das Ziel am Fuße des Veldenzer Schlossbergs erreicht.