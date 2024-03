Extrem-Wurzellauf Acht-Stunden-Läufer rennen 4750 Kilometer über Stock und Stein

Sonne, Regen, Schnee, ein Temperatursturz und viel Wind konnten did 147 Teilnehmern beim Acht-Stunden-Wurzellauf im Wald von Farschweiler nicht aufhalten. Trotz des Aprilwetters beteiligten sich 37 Extremsportler mehr als bei der Premiere vor einem Jahr an dem Benefizlauf. In der Summe 4750 Kilometer und mehr als 156.000 Höhenmeter kamen am vergangenen Samstag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr zusammen.