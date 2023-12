In Zell läuft auch der Weihnachtsmann Adventslauf in Zell mit Europameisterin

Erst Advents- dann Silvesterlauf, Katharina Steinruck bestreitet am Sonntag (10.12., Beginn 14 Uhr) in Zell an der Mosel ihr erstes Rennen nach halbjähriger Long-Covid-Pause (der TV berichtete). Die Marathon-Europameisterin mit dem deutschen Team von München 2022 hat den Raiffeisenbank-Adventslauf in der Schwarz-Katz-Stadt bereits dreimal (2009, 2016 und 2019) gewonnen und verpasste dabei zweimal den Fünf-Kilometer-Veranstaltungsrekord von Olympiateilnehmerin Susanne Hahn (16:34 Minuten) nur um wenige Sekunden. Am 31. Dezember plant die Trierer Silvesterlauf-Gewinnerin von 2019 ihre Rückkehr zum „deutschen Sao Paulo“. Im sogenannten „Raserlauf“ von Zell trifft Steinruck unter anderem auf die Ungarin Zsanet Móczó, die mehrfache luxemburgische Meisterin Martine Mellina und die ehemalige Süddeutsche Meisterin Sandra Teller vom PST Trier. Favorit bei den Männern ist der Äthiopier Hirsuato Mamiyo, der vor einer Woche den Gießener Adventslauf mit Zehn-Kilometer-Streckenrekord auf 30:06 Minuten verbesserte. Insgesamt rund 500 Teilnehmer erwartet der RV Zell nach vier Jahren Adventslauf-Pause. Einmalig in der Region ist die Straßenlaufstaffel. Natürlich dreht passend zur Adventszeit auch der Weihnachtsmann seine Runde.