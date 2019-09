Leichtathletik : Ältester Freundschaftslauf der Region am 15. September

Der älteste Freundschaftslauf der Region Trier, der Stefan-Andres-Lauf, findet am 15. September zum 32. Mal mit Start in Schweich statt. Foto: Holger Teusch

Schweich Zum 32. Mal findet am Sonntag, 15. September der älteste sogenannte Freundschaftslauf der Region Trier, der Stefan-Andres-Lauf, statt. Start und Ziel sind in Schweich. Strecken von knapp 25 Kilometer und 15 Kilometer bieten sich als Vorbereitung für einen Herbstmarathon an.

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch