Deulux-Lauf : Allein laufen, gemeinsam Gutes tun

Info

Die Spendenaktion läuft seit Monatsbeginn und noch bis zum 30. November. Die Zehn-Kilometer-Strecke mit dem Start in der Mesenicher Straße und dem Ziel in der Wasserbilliger Straße (Höhe Grundschule) ist mit Bodenmarkierungen und Schildern gekennzeichnet. Zunächst geht es auf deutscher Seite saueraufwärts bis Metzdorf. Über die neue Fußgängerbrücke geht es ins luxemburgische Moersdorf und über den Radweg und die alte Zollbrücke zurück nach Langsur. Die Anmeldung erfolgt mit Überweisung einer Spende auf das Konto IBAN DE64 5856 0103 0025 4106 15. Die LG Langsur freut sich über Fotos und Kommentare zu den individuellen Deulux-Läufen (per E-Mail an info@lg-langsur.de).

Internet: www.deulux-lauf.de