Laufen : Alles eine Frage der Zeit (Fotos)

Bengel Oliver Ewen ist der unbestrittene König des Kondelwaldlaufs in Bengel. Zum dritten Mal in Folge gewann der Läufer des PST Trier über fünf und zehn Kilometer.

Der dritte Doppelsieg in Folge beim Bengeler Kondelwaldlauf war für Oliver Ewen eine Frage der Zeit. Der Laufzeit natürlich. Über fünf Kilometer lief der 35-Jährige vom PST Trier auf der schwierigen Strecke in 17:22 Minuten Streckenrekord. Über zehn Kilometer trieb ihn Lokalmatador Michael Comes (Zweiter in 37:52) vom ausrichtenden TuS Bengel zur zweitbesten Zeit überhaupt auf der Waldlaufstrecke: 36:32 Minuten. Eine Frage der Zeit war für Ewen aber vor allem, ob er es überhaupt rechtzeitig zum Start des Fünf-Kilometer-Rennens am Nachmittag schaffen würde.