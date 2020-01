Kinderleichtathletik : Anmelden fürs einzige Trierer Kinderleichtathletik-Sportfest

Trier Eine Handvoll Sportfeste nach dem System der Kinderleichtathletik gibt es in der Region Trier für Unterzwölfjährige. Der erste Samstag im Februar ist der Termin für das einzige Sportangebot dieser Art in der Stadt Trier.

Jetzt heißt es sich sich sputen! Am Freitag, 31. Januar endet die Anmeldefrist für das einzige Kinderleichtathletik-Sportfest in Trier. Der Verein Silvesterlauf Trier lädt am Sonntag, 2. Februar (11-15 Uhr) zum dritten Mal Mädchen und Jungen bis elf Jahre (Jahrgänge 2009 und jünger) zum Mannschaftswettkampf aus Hindernis-Sprint, Weitsprung, Medizinball-Stoßen und Biathlon ein. Ein Team besteht (gemischt) aus fünf bis neun Mädchen und Jungen. Für zu kleine Gruppen oder Einzelstarter ist eine Teambörse eingerichtet. Gewertet wird den Altersklassen bis sieben Jahre (U8, Jahrgänge 2013 und jünger), U10 und U12. Im vergangenen Jahr kamen 180 Kinder in die Sporthalle der Universität Trier, um sich im Werfen, Springen und Laufen zu messen. Anmeldung online unter www.kinderleichtathletik-trier.de. Informationen telefonisch unter 0173/3428597.