Auf den Spuren des Zehnkampf-Königs

Nur ein halber Zehnkampftag, aber das Gefühl für die Königsdisziplin der Leichtathletik kam auch beim Mehrkampftag der TG Konz am vergangenen Sonntag auf.

Nur ein halber Zehnkampftag, aber das Gefühl für die Königsdisziplin der Leichtathletik kam auch beim Mehrkampftag der TG Konz am vergangenen Sonntag auf. Ein bisschen Wehmut: Aaron Strupp als Lokalmatador und bester Fünfkämpfer verfehlte seine persönliche Bestleistung im Vielseitigkeitstest aus 100-Meter-Sprint (11,96 Sekunden), Weitsprung (5,64 Meter), Kugelstoßen (10,88 Meter mit sechs Kilogramm), Hochsprung (1,96 Meter) und 400-Meter-Lauf (52,95 Sekunden) mit 3159 Punkten klar um fast 100 Zähler. Im Hochsprung kratzte der 19-Jährige zwar wieder an den zwei Metern, aber im Weitsprung kam Strupp gar nicht zurecht und blieb fast einen Meter unter seinem vor einem Jahr an gleicher Stelle aufgestellten persönlichen Rekord von 6,56 Metern. Wie spannend ein Mehrkampf sein kann, zeigten Pema Hill und Lilian Steilen. Die beiden 15 Jahre alten Mädchen vom PST trennte am Ende des Vierkampfes nur ein einziger Punkt. Im abschließenden Hochsprung meisterte Hill 1,45 Meter, für Steilen war drei Zentimeter niedriger bereits Schluss. Das gab den Ausschlag. Im Hochsprung als Einzeldisziplin zeigte der ehemalige deutsche Seniorenmeister Bernd Schumacher (TG Trier), dass man auch als 72-Jähriger noch 1,39 Meter hoch springen kann. Besser geht es natürlich mit 15: Der Fünfkampf-Sieger dieser Altersklasse, Alexander Fusenig übersprang 1,72 Meter.

Ergebnisse:Weibliche Jugend Vierkampf, U18: 1. Marie Dietsch 2003 Punkte, 2. Louise Brünjes 1935, 3. Anna Fischer 1902. W15: 1. Pema Hill 1805 Punkte, 2. Lilian Steilen 1804. W14: 1. Marielle Ewen 1708 (alle PST), 2. Mariana Pütz (TGK) 1688, 3. Jule Schulten (PST) 1553. - U16: 1. PST 8414 Punkte. W13: 1. Lena Stöwer (PST) 1683, 2. Zoe-May Fink (Idar-Oberstein) 1634, 3. Sophie Blaha (TGK) 1595. W12: 3. Patrycja Kaminska (TGK) 1393. Dreikampf, W11: 1. Hannah Schwind (PST) 1155, 2. Magdalena Hajduk (Idar-Oberstein) 1039, 3. Emilia Becker 1017. W10: 1. Lina Marie Bach 1099 , 2. Annika Erang 997 (alle TGK), 3. Marlene Moll (PST) 957. - Team U12: 1. TGK 5000 Punkte, 2. PST 4898.Männliche Jugend Fünfkampf, U20: 1. Aaron Strupp (TGK) 3159 Punkte. M15: 1. Alexander Fusenig 1926, 2. Nils Thomas 1840 (beide PST). M13: 1. Philipp Adam (TGK) 1619, 2. Jonah Alt (Birkenfeld) 1551, 3. Marco Krempchen 1415. M12: Noah Römer 1474, 2. Linus Merling 1453 (alle TGK), 3. Aron Hill 1276. Dreikampf, M11: 1. Lukas Hertel (PST) 993. M10: 1. Theo Knob 893, 2. Laurenz Feltes 869 (alle PST), 3. Charef Hamdoud (TGK) 837. - Team U12: 1. TGK 3863.

Abkürzungen: PST = Post-Sportverein Trier, TGK = TG Konz