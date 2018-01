Auf den Spuren von Sophia Junk

Staffel des PST Trier und zwei Konzerinnen holen Rheinlandtitel.

Die aus Konz stammende und für die LG Rhein-Wied startende Sophia Junk lief bei den rheinland-pfälzischen Jugendhallentitelkämpfen als U20-Doppelmeisterin über 60 Meter in 7,45 Sekunden und 200 Meter in 23,96 Sekunden an die deutsche Spitze. Das war trotz Abiturstress von der 18-Jährigen zu erwarten gewesen. In der U18-Altersklasse sprintete am Sonntag in Ludwigshafen Charlotte Reihs auf Junks Spuren.