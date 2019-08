Leichtathletik : Auf schmalen Pfaden durch die Eifel laufen

Hillesheim/Kerpen Naturlauf führt am 22. September zum vierten Mal von Kerpen nach Hillesheim und durchs idyllische Bolsdorfer Tälchen.

Über Deutschlands schönster Wanderweg des Jahres 2015, der Eifelsteig, führt am 22. September ab 10 Uhr die Strecke des zum vierten Mal als Gerolsteiner-Eifelsteiglauf durchgeführten Landschaftslaufs. Bereits 2009 startete die Veranstaltung zunächst als Freundschaftslauf ohne Zeitmessung und ohne den Mineralbrunnen als Titelsponsor, so dass am letzten Samstag im September auch ein kleines Jubiläum gefeiert werden kann.