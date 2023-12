Laufen am Wochenende Auftakt zur Vulkaneifelserie und Eifellauf-Jahresabschluss

Der Crosslauf in Ellscheid am Samstag (16.12.) ist die letzte Möglichkeit, vor dem Silvesterlauf in Trier die Form unter Wettkampfbedingungen zu testen. Die Strecke des Hauptlaufs (Start 15.15 Uhr) ist mit acht Kilometern genauso lang, wie die der Männer beim Jahresabschlusslauf durch Deutschlands ältester Stadt. Außerdem gibt es einen halb so langen Jedermannparcous (vier Kilometer) sowie Läufe für den Nachwuchs (ab 14 Uhr). Der Unterschied: In Trier geht es durch die Stadt, in Ellscheid abwechslungsreich durch die Vulkaneifel-Landschaft, durch Wald, über Wiesen und Felder. Die Veranstaltung ist die erste von vier der Sparkassen-Crosslaufserie Vulkaneifel mit weiteren Stationen in Mehren (14. Januar), Gerolstein (25. Februar) und Birgel (16. März). Anmeldungen sind online (www.lauf-anmeldungen.de) und vor Ort ab 13 Uhr bei Start und Ziel am Ellscheider Sportplatz möglich.