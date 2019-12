Crosslauf : Aus dem Nebel kommen viele Läufer (Fotos)

Wittlich Christina Laubenstein und Matthias Merk auf der Mittel- sowie Lotta Schlund und Yannik Erz auf der Langstrecke verteidigen in Wittlich die goldenen Startnummern als Führende in der Mosel-Crosslauf-Serie.

(teu) Die Sonne ließ auf sich warten, aber die Sieger des Wittlicher Crosslaufs kamen am vergangenen Samstag schneller aus dem Nebel, als erwartet. Bei Männer wie Frauen waren die Schnellsten auf Mittel- und Langstrecke flotter unterwegs, als vor zehneinhalb Monaten. Es war bereits das zweite Rennen, dass der Wittlicher TV mit 35 Helfern im Grünewald nördlich der Säubrennerstadt ausrichtete. Bisher vorletzte Station der Mosel-Crosslauf-Serie ist Wittlich bei der 44. Auflage der Veranstaltungsreihe die Nummer zwei. Das brachte trotz Nebel und Kälte das drittbeste Teilnehmerergebnis in 23 Jahren: 289 Läufer erreichten das Ziel. Nur 2001 (306) und 2002 (302) waren es mehr.

Auch wenn unerwartete Konkurrenz auftauchte, die goldenen Startnummern für die Serien-Führenden wechselten (noch) nicht ihre Besitzer. Eng könnte es allerdings schon am kommenden Wochenende für Yannik Erz beim dritten Wertungslauf in Gladbach werden. Auf der Langstrecke musste sich der Crosslauf-Bezirksmeister vom Ausdauerteam Morbach seinem Vorgänger Tim Dülfer klar geschlagen geben. Der Triathlet vom PST Trier lief über 7340 Meter in 25:43 Minuten fast eine Minute Vorsprung auf Erz (26:38) heraus. Der Saarbrücker Matthias Merk (27:02), der erst im Frühjahr nach jahrelanger Dominanz als Serien-Dauergewinner von Erz abgelöst wurde, belegte vor dem in Hamburg lebenden Patrick Ewerhardt (LT Schweich/27:39) den dritten Platz.