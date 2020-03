Leichtathletik-Hallenserie : Aus drei mach zwei

Bitburg/Prüm Bitburg-Prümer Leichtathletik-Hallensportfestserie musste wegen Corona vorzeitig abgebrochen werden. Eine Rangliste gibt es trotzdem.

Seit einem Vierteljahrhundert besteht die Hallen-Sportfestserie der Leichtathleten im Eifelkreis Bitburg-Prüm aus drei Stationen in Prüm, Bitburg und Speicher. Das Finale sollte ursprünglich am vergangenen Sonntag (15. März) ausgetragen werden. Das Sportfest hatte der Leichtathletikkreis aber bereits frühzeitig wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Einen Endstand gibt es für die mehr 142 Nachwuchssportler im Alter zwischen acht und siebzehn Jahren aber trotzdem. Gewertet werden konnten allerdings nur Sprint, Kugelstoßen, Weit- und Hochsprung. Diese Disziplinen wurden in Prüm und Bitburg im Januar und Februar ausgetragen.