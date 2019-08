Leichtathletik : Barfuß über heißen Eifel-Asphalt

Bleialf 297 Läufer und Walker kommen bei der 20. Laufveranstaltung des SC Bleialf ins Ziel. Markus Rossen lief 21,1 Kilometer barfuß.

„Etwas heiß“, das war der einzige Kommentar von Markus Rossen, als er gut die Hälfte der Distanz beim Eifel-Ardennen-Halbmarathon hinter sich gebracht hatte. Der 33-Jährige aus Bleialf rannte zum wiederholten Mal ohne Schuhwerk die 21,1 Kilometer durch Belgien und Deutschland. So warm wie am vergangen Samstag wurden seine Füße aber bisher noch nie. Trotzdem kam er nach 1:40:51 Stunden als Zehntplatzierter ins Ziel.

Auch mit Schuhen an den Füßen wurde es den knapp 300 Teilnehmern des 20. Volkslaufs des SC Bleialf heiß. Selbst in der hohen Eifel näherten sich die Temperaturen den 30 Grad. Dass Martin Müllers Siegerzeit von 1:15:05 Stunden hoch anzurechnen ist, liegt aber auch daran, dass erstmals auf einer Wende- statt Punkt-zu-Punkt-Strecke gelaufen wurde. Vom belgischen St. Vith nach Bleialf war der 28-Jährige von der LG Meulenwald Föhren im vergangenen Jahr bei angenehmeren Temperaturen nur gut eine Minuten schneller gewesen.

2018 spürte Müller Christoph Gallos Atem bis ins Ziel im Nacken. Diesmal absolvierte das Duo nur die erste Hälfte der Strecke bis zu Gallos belgischen Heimatort Weppeler gemeinsam. Wieder auf deutschem Boden trat Müller im ersten Anstieg an und löste sich sofort vom Rekordsieger (Gewinner 2013/14 und 2016/17) und lief sieben Minuten Vorsprung heraus. Zurück in Bleialf musste er mehr als sieben Minuten auf Gallo (1:22:14) warten. Zusammen mit Xavier Schneider aus dem ostbelgischen Büllingen (1:29:29) blieben nur drei Läufer unter der 90-Minuten-Schallmauer. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder aus Arzfeld schaffte die Strecke als 20. in 1:50:31 Stunden deutlich unter zwei Stunden.